مهرجان عشيرة الجوالة بالمدن الجامعية بالفيوم (صور)

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف السيدة فايزة حجى مدير عام المدن الجامعية.



نظمت المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الفيوم، فاعليات أنشطة عشيرة جوالة المدن الجامعية والذى تم من خلاله القيام بالعديد من أنشطة الجوالة والخدمة العامة وأنشطة فنية مختلفة وفقرات كشفيه وسمر الجوالة، وقام طلاب العشيرة برسم أشكال فنيه متنوعة على الحوائط وتجسيم شعار الجواله وشعار المدن الجامعية وبعض الأشغال الفنيه لركن المعرض الفني.



وتتقدم إدارة المدن الجامعية بخالص الشكر لطلاب عشيرة الجوالة المشاركين في النشاطات الطلابية.

