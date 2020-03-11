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إجراءات عاجلة من 'الصحفيين' نظرًا لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:46 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قررت نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تأجيل اجتماع مجلس النقابة، والمقرر له غدًا الخميس، لاعتماد ميزانية النقابة للعام المنقضي، لينعقد يوم السبت المقبل؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية.

كما أقر محمد شبانة سكرتير عام النقابة، إجازة غدًا الخميس، لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنقابة، مؤكدًا أن مبنى النقابة سيكون مغلقًا غدًا، وذلك حغاظًا على أرواح الموظفين والعاملين.

كما قررت لجنة القيد، برئاسة خالد ميري، تأجيل استئناف تلقي أوراق الزملاء المنتقلين من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين، حتى يوم السبت المقبل، بدلًا من غدٍ الخميس.
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