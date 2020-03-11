إجراءات عاجلة من 'الصحفيين' نظرًا لسوء الأحوال الجوية

قررت نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تأجيل اجتماع مجلس النقابة، والمقرر له غدًا الخميس، لاعتماد ميزانية النقابة للعام المنقضي، لينعقد يوم السبت المقبل؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية.





كما أقر محمد شبانة سكرتير عام النقابة، إجازة غدًا الخميس، لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنقابة، مؤكدًا أن مبنى النقابة سيكون مغلقًا غدًا، وذلك حغاظًا على أرواح الموظفين والعاملين.



