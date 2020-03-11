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أبوشقة لرئيس "مستقبل وطن": الوفد يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:42 م
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المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
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هنأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن بمناسبة توليه رئاسة الحزب.

وقال أبو شقة "باسمي واسم الهيئة العليا وقيادات وأعضاء حزب الوفد نتقدم بأسمى آيات التهاني للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة حزب مستقبل وطن لما يتمتع به من خبرة قانونية ودستورية عالية، ولما يشهد له الجميع كقامة وطنية مخلصة في وقت يجري التأسيس فيه لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتكاتف فيه القوى الوطنية والحزبية على تفعيل المادة الخامسة من الدستور القائمة على التعددية الحزبية والسياسية بما لازمه وجود أحزاب سياسية قوية، يجري التنافس الحزبي بينها في إطار المشروع الوطني، الذي تتبناه الدولة المصرية والذي يتعين على الجميع أن يعمل جاهدًا ويتكاتف من أجل تحقيقه كمطلب وأمل جماهيري مجردًا من أي أهداف أو مصالح شخصية سوى مصلحة الدولة المصرية والوطن والمواطن.

وأضاف رئيس الوفد في تهنئته، أن حزب الوفد بتاريخه السياسي والفكري والنضالي والوطني وخبرته السياسية التي تمتد إلى مئة عام كان جزءًا من الحركة الوطنية المصرية ولاعبًا أساسيًا ومؤثرًا وبقوة على المسرح السياسي، يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة السياسية من أجل تفعيل المادة الخامسة من الدستور؛ تحقيقًا للاستقرار السياسي والبرلماني والديمقراطي المنشود.
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الكلمات المفتاحية

حزب مستقبل وطن حزب الوفد أحزاب سياسية

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