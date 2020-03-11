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شركة النقل بالساحل توضح ما راج حول تعقيم حافلة بقارورة مشروبات غازية
الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:33 م
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مروى الجلاصي
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إثر الصورة المتداولة والتي تظهر عوناً تابعاً لإقليم المهدية، بصدد تعقيم حافلة مستعملاً قارورة بلاستيكية لمشروبات غازية، أوضح المدير العام لشركة النقل بالساحل عماد العياري، أنه تم الإتصال بالمسؤولين في إقليم المهدية سويعات بعد إكتشاف حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد بمنطقة بومرداس، و تكليفهم بتعقيم الحافلات.
وأضاف العياري، أنه قد انطلقت عملية التعقيم الليلة الفاصلة بين الأحد و الإثنين في حدود الساعة الثانية فجراً، كما أن الشركة إنطلقت في التعقيم مباشرةً فور إكتشاف حالة الاصابة بوسائل بسيطة، مؤكداً أن عملية التعقيم تتم حالياً بوسائل ومواد تعقيم متطورة.
ويذكر أن عددا من صفحات التواصل الإجتماعي، قامت اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، بتداول صورة لعون تابع لشركة النقل بالساحل، أثارت سخرية العديد من رواده، حيث ظهر العون بصدد تعقيم حافلة باستعمال قارورة بلاستيكية لمشروبات غازية.
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