شركة النقل بالساحل توضح ما راج حول تعقيم حافلة بقارورة مشروبات غازية

إثر الصورة المتداولة والتي تظهر عوناً تابعاً لإ قليم المهدية، بصدد تعقيم حافلة مستعملاً قارورة بلاستيكية لمشروبات غازية، أوضح المدير العام لشركة النقل بالساحل عماد العياري، أنه تم الإتصال بالمسؤولين في إقليم المهدية سويعات بعد إكتشاف حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد بمنطقة بومرداس، و تكليفهم بتعقيم الحافلات.





وأضاف العياري، أنه قد انطلقت عملية التعقيم الليلة الفاصلة بين الأحد و الإثنين في حدود الساعة الثانية فجراً، كما أن الشركة إنطلقت في التعقيم مباشرةً فور إكتشاف حالة الاصابة بوسائل بسيطة، مؤكداً أن عملية التعقيم تتم حالياً بوسائل ومواد تعقيم متطورة.



