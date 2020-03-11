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مستشار الأمن القومي الأمريكي ينتقد تعامل الصين مع أزمة كورونا
الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:28 م
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الفجر
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انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الأربعاء، تعامل الصين مع أزمة انتشار فيروس كورونا.
ومن جانبه قال ماس بوسرت، مستشار الأمن الداخلي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا "وصلنا إلى منعطف مهم، ويجب على الأمريكيين الإستعداد لأن تكون حياتهم استثنائية لأسابيع".
بدوره، يشير نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى أنّ "ترامب سيضع ثقل الحكومة الكامل في مكافحة تفشي المرض"، مؤكداً أن "الأشخاص الذين يعانون من المرض يجب ألا يشعروا بأن عليهم العمل أو المخاطرة بحياتهم".
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.
وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.
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