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الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضربة قاضية إلى نادي ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفض "يويفا" الاستئناف التي تقدم به نادي ريال مدريد الإسباني بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقاها قائده سرجيو راموس، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وطرد راموس في مباراة فريقه أمام "السيتيزنز" في ذهاب دور الـ16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ورفض "يويفا" الاستئناف التي تقدم به النادي الإسباني، من أجل إزالة البطاقة الحمراء التي حصل عليها راموس أمام السيتي، ليتأكد غيابه عن موقعة إستاد الاتحاد، الأسبوع المقبل.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر سيتي قد تفوق على ريال مدريد في لقاء الذهاب بدور الـ16 2-1 على ملعب بطل إسبانيا.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ريال مدريد راموس

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