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لسوء الأحوال الجوية.. 'الوطنية للصحافة' تقر إجازة للعاملين بالمؤسسات القومية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:33 م
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ميسون أبو الحسن
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن قرارها لمنح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية أجازه يوم الخميس المقبل، إلا من تستلزم حاجة العمل تواجدهم بالمؤسسة لاحتياجات العمل الضرورية، وكلفت كل مؤسسة بوضع خطة التشغيل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء نظراً للظروف الجوية الطارئة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، أجازة يوم الخميس الموافق 2020/3/12.

وكلفات الهيئة في بيانها، كل مؤسسة باتخاذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتها.
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