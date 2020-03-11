لسوء الأحوال الجوية.. 'الوطنية للصحافة' تقر إجازة للعاملين بالمؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن قرارها لمنح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية أجازه يوم الخميس المقبل، إلا من تستلزم حاجة العمل تواجدهم بالمؤسسة لاحتياجات العمل الضرورية، وكلفت كل مؤسسة بوضع خطة التشغيل.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء نظراً للظروف الجوية الطارئة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، أجازة يوم الخميس الموافق 2020/3/12.



