بريطانيا تعلن عن حزمة تحفيزية لمواجهة فيروس كورونا

قال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني خلال إعلان أول موازنة لحكومة بوريس جونسون أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التحفيزية التي تضمها الموازنة تأتي لدعم البريطانيين والوظائف والاستثمارات.





وتابع وزير المالية أن الحكومة البريطانية على اتصال دائم مع بنك إنجلترا لتنسيق استجابة قوية للفيروس المميت.





وفي اجتماع طارئ اليوم، خفض المركزي البريطاني معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة.





وأوضح سوناك أن الحزمة التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا سوف تتضمن 3 نقاط أولها أن خدمة الصحة الوطنية سوف تحصل على ما تريد من الأموال لللتصدي للفيورس مع وجود 5 مليارات إسترليني للاستجابة الطارئ.





وثانياً بالنسبة للأشخاص فسوف يحصلون على الدعم المالي الذي هم في حاجة إليه لحماية أنفسهم من الفيروس.





وثالثاً بالنسبة للشركات، سوف تقوم الحكومة البريطانية برد فواتير مدفوعات المرضى لمدة 14 يومًا بالكامل، لصالح مليوني شركة يعمل بها أقل من 250 موظفًا.





كما ستقدم البنوك قروضًا تصل إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80 بالمائة من الخسائر بدون رسوم.





وأشار سوناك إلى أن فيروس كورونا سوف يكون له تأثيراً كبيراً على اقتصاد بريطانيا لكنه سوف يكون مؤقتاً.





وخفضت الحكومة البريطانية تقديرات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 1.1 بالمائة من 1.4 بالمائة في التوقعات السابقة في حين رفعت تقديرات نمو العام المقبل إلى 1.8 بالمائة من 1.4 بالمائة سابقاً.





وقال وزير المالية إن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021.





وأوضح وزير المالية البريطاني أن كورونا هو التهديد الرئيسي للحكومة البريطانية لكنه ليس الوحيد حيث أعلن خطة إنفاق قياسية في البنية التحتية بقيمة 600 مليار إسترليني تستهدف الطرق والسكك الحديدية والإسكان والبحث والتطوير.