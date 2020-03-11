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بسبب 'الكورونا'.. الدعوة إلى عدم الإطالة في الخطب والصلوات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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دعت وزارة الشؤون الدّينيّة التونسية، جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال فيروس 'كورونا' وانتشاره.

ودعت الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم، وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة، ونصحت روّاد المساجد بالوضوء في بيوتهم، وإحضار سجادة صلاة خاصة بهم إن أمكن.

وطالبت القائمين على شؤون المعالم الدّينيّة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى العناية ببيوت الله، من حيث التهوئة والنظافة المستمرّة لفضاءات الوضوء.

ويجدر التذكير في السياق ذاته، بأن ديوان الإفتاء التونسي كان قد أعلن في بلاغ أصدره يوم 09 مارس 2020، عن تعليق إجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وقتيا، وذلك في نطاق الإحتياطات المتّبعة لتجنّب العدوى بفيروس 'كورونا'.
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