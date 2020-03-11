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مي سليم لـ"الفجر الفني": "أتمنى تقديم عمل عن ذوي الاحتياجات الحاصة"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:24 م
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مي سليم
مي سليم
نادين نجدي
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كشفت الفنانة مي سليم، عن الدور الذي تتمنى تقديمه خلال مشوارها الفني بعد نجاح مسلسلها الأخير "حواديت الشانزليزيه"، الذي حقق نجاحًا كبيراً، وكانت تجسد به شخصية "فتنة".

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت: "أتمنى تقديم العديد من الأدوار، فأريد تقديم شئ عن أطفال الشوارع ".

وأضافت "سليم" "أريد عمل دور له علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا أحب تقديم أشياء يكون فيها تركيبة وتكون حقيقة".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" كلًا من بطولة كل من مي سليم، إياد نصار، إدوارد، منة جلال، داليا مصطفى، انجي المقدم،والكثير من النجوم، وكان إخراج مرقس عادل.

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