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محافظ قنا: القضاء على الفساد المالي والإداري أهم أولوياتي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على أن القضاء على الفساد المالي والإداري بمؤسسات الإدارة المحلية من أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة.

ووجه الداودى رؤساء المدن بتفعيل كافة الإجراءات الاستباقية لمكافحة جميع أشكال الفساد ماليا كان او إداريا كما وجه بضرورة تثبيت لوحات ارشادية للمواطنين بأنه في حال تأخر تقديم الخدمة عليه ان يتجه مباشرة الى رئيس المدينة لإبلاغه بالأمر مشيرا الى ان قضية مكافحة الفساد من أهم القضايا التي تمثل أصعب التحديات لما له من أثر سلبى على تراجع معدلات التنمية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وطالب محافظ قنا المواطنين بضرورة التكاتف مع الهيئات الرقابية والأمنية وتقديم أي معلومات حتى نتمكن من محاربة الفساد مؤكدا على أنه لم يعد هناك أي مسؤول بعيد عن المحاسبة.

وفى سياق متصل أصدر محافظ قنا تعليماته لرؤساء المدن بتطبيق القانون واستغلال جميع الأدوات المتاحة لتنمية وتعظيم الموارد المحلية والتي تشمل على سبيل المثال المواقف والإعلانات والوحدات المؤجرة وكافة مشروعات الدولة التي تمثل مصادر دخل للمحافظة كما وجه بمراجعة تراخيص المحلات وإنذار المخالف منها.
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