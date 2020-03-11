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بعد التأكد من سلامتهم.. سائحون يقررون استكمال رحلتهم في مصر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:20 م
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السياح
السياح
حسام زيدان
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قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، إن السائحين الذين كانوا علي متن الفندق العائم الذي تم الإعلان عن وجود 12 حالة إيجابية به وبعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد قرروا استكمال رحلتهم النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

وأضافت أن هؤلاء السياح من دولة فرنسا وألمانيا أشادوا بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان علي صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي بصفحة خاصة والمواطنين المصريين بصفة عامة، كما أعربوا لها عن سعادتهم بالاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.

وغادر السياح مدينة الأقصر متجهين إلى مدينة أسوان علي متن فندقهم العائم لاستكمال رحلتهم عبر النيل والاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الاثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة أسوان والتي من بينها معبد فيلة وجزيرة الفنتين ومعبدي أبو سمبل.
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الكلمات المفتاحية

الفندق العائم السياحة والآثار الأقصر

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