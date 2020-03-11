بريطانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 456



ويذكر أن بلغ عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال 24 ساعة الماضية أعلى معدل له منذ اكتشافه للمرة الاولى.

وارتفع العدد الإجمالي من 319 إلى 373 الساعة 9 صباح الإثنين، بزيادة قدرها 54 حالة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "تمكنا حتى الساعة 9 صباح الإثنين من فحص 26261 شخصًا، وتوفي ستة أشخاص بسبب الفيروس."

وأثبتت النتائج خلو 25888 من المرضى وإصابة و373.





وتشهد مطارات بريطانيا حالة فوضى وارتباكا متزايدا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة مع توافد العائدين من إيطاليا بعد تسجيلها أعلى معدلات لانتشار "كوفيد-19" بعد الصين، منشأ المرض.

وقال المسافرون العائدون من إيطاليا إنهم ليس لديهم فكرة عن الحاجة لعزل ذاتي على مدار الأسبوعين المقبلين، وسط تساؤلات بعضهم عما إن كانوا يحتاجون لذلك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخطوط الجوية البريطانية وخطوط "جيت تو" ألغت جميع الرحلات من وإلى بريطانيا خوفا من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن طائرات بعض الشركات لا تزال تعمل، مثل: إيزي جيت، وفيولينج، تحط في مطارات: هيثرو، وستانستد، وجاتويك، ومانشستر، وإدنبرة.





أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 456 مصابا.