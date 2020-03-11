رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية

قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بجولة تفقدية في المدن الجامعية للطالبات اليوم الأربعاء، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وسبل تعقيم الحجرات والمطعم ودورات المياه، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومستشاري رئيس الجامعة ومدير عام المدن الجامعية.



وخلال الجولة قام الدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة بالمرور على ادارات وأقسام المدن الجامعية للطالبات للتأكد من توافر كافة المواد المطهرة بالمطعم المركزي ودورات المياه بالمدن الجامعية للطالبات وذلك حرصا ًعلى سلامة وصحة الطالبات بجامعة الفيوم ووقايتهم من العدوي بفيروس كورونا، كما وجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة وتجنب التجمعات الكثيفة بين الطالبات وتوعيتهم بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي جيدًا وعدم استخدام أدوات الغير تجنبًا لحدوث أي عدوى في حالة وجودها.



