Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة القاهرة تؤكد جاهزيتها لمواجهة أية تطورات بشأن كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، جاهزية الجامعة واستعدادها لمواجهة أي تطورات في مواجهة فيروس كورونا، موضحا استمرار حالة التأهب في المستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة فضلا عن الحملات التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين مع المتابعة الميدانية المستمرة بهدف التأكد من تطبيق كل إجراءات الوقاية على مستوى المدن الجامعية والكليات وإدارات الجامعة واستمراريتها على النحو المخطط له.

وأضاف المتحدث الرسمي للجامعة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يتابع ذلك مع قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية بشكل مستمر عبر اليوم، وأنه قد وجه إدارة الجامعة باستغلال اليومين القادمين في مراجعة إجراءات النظافة والتعقيم لكافة المنشآت والمباني داخل الجامعة والتأكد من توافر الأدوات والمتطلبات الأساسية المخطط لها في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد، على وجود تنسيق وتكامل مستمر مع وزارتي الصحة والتعليم العالي وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء والخطط القومية للتعامل مع فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا كورونا جامعة القاهرة

أخبار تهمك

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة مدوية في واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ربع ساعة

مدافع الأهلي يقدم أوراقه للحصول على العضوية

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

03:11 م

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

01:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status