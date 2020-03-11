جامعة القاهرة تؤكد جاهزيتها لمواجهة أية تطورات بشأن كورونا

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، جاهزية الجامعة واستعدادها لمواجهة أي تطورات في مواجهة فيروس كورونا، موضحا استمرار حالة التأهب في المستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة فضلا عن الحملات التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين مع المتابعة الميدانية المستمرة بهدف التأكد من تطبيق كل إجراءات الوقاية على مستوى المدن الجامعية والكليات وإدارات الجامعة واستمراريتها على النحو المخطط له.





وأضاف المتحدث الرسمي للجامعة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يتابع ذلك مع قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية بشكل مستمر عبر اليوم، وأنه قد وجه إدارة الجامعة باستغلال اليومين القادمين في مراجعة إجراءات النظافة والتعقيم لكافة المنشآت والمباني داخل الجامعة والتأكد من توافر الأدوات والمتطلبات الأساسية المخطط لها في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.