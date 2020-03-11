محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بمديري مديريات الخدمات لمناقشة طرق مجابهة فيروس "كورونا"



وكلف "مختار" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس خالد نصر برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع قطاعات الشركة وجاهزية كافة المعدات للدفع بها لسحب تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة وتشغيل غرف العمليات علي مدار اليوم لمتابعة الموقف أول بأول بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعًا بمديري مديريات الخدمات لمناقشة طرق مجابهة فيروس "كورونا" المستجد وكيفية الوقاية منه وتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.وتم خلال الاجتماع التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع أية حالات طارئه والابلاغ فورًا عن أي حالة يشتبه في إصابتها واستعراض خطة المديريات والوحدات المحلية بالتعامل مع الأثر المترتبة علي عدم استقرار الأحوال الجوية.وكلف المحافظ جميع مديري المديريات بوضع مقترح يتضمن أفكارا جديدة لمجابهة هذا الفيروس وكيفية تنفيذها علي أرض الواقع مع تطهير كافة المباني والمصالح الحكومية أول بأول والأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات.كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات وتجهيز أماكن الحجر الصحي علي اعلي مستوي تحسبًا لظهور أي إصابات وتوعية المواطنين عن طريق التثقيف الصحي بطرق الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية.ووجه "مختار" وكيل وزارة الأوقاف الشيخ طه زيادة بضرورة توعية الأئمة للمواطنين في خطبة الجمعة القادمة بطرق الوقاية من هذا الفيروس والحفاظ علي نظافة المنازل وأماكن تجمع المواطنين بالإضافة إلي النظافة المستمرة للمساجد وعلي مدار اليوم.ومن جهة أخري وجه المحافظ لمديري المديريات بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن لمواجهة تداعيات احتمال عدم استقرار الأحوال الجوية.