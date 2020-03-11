"التضامن": الكشف عن المخدرات لـ1200 سائق مدرسي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 1200 سائق خلال شهر من الفصل الدراسي الحالي وهي الفترة من 9 فبراير وحتى 9 مارس الجاري، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية والبحيرة.





وتبين تعاطي 11 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 7 حالات حشيش و3 ترمادول وحالة مورفين بنسبة تعاطي 1% ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكدت "القباج" أن اللجنة تواصل العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي الحالي، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





ومن جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.





وأوضح عمرو عثمان، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقي شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تلقى شكوى بوجود اشتباه في تعاطي بعض السائقين بإحدى المدراس بمركز ملوي بمحافظة المنيا وتم الكشف على 5 سائقين يعملون بالمدرسة وجاءت النتيجة سلبية.





ويأتى ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة في العديد من المحافظات.