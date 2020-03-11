مفاجأة مدوية في واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو)

استعرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مصورًا، لتفاصيل انتحار 3 فتيات بحبة الغلة القاتلة، في محافظة الشرقية.





وقال إيهاب محمود محمد، والد بسنت، إحدى الفتيات المنتحرات: إنه في يوم الواقعة تواصلت معه ابنته لتستأذنه في الذهاب للدرس، فوافق، وقال لها "متتأخريش"، ثم تفاجأ باتصال هاتفي من سيدة تُبلغه أن ابنته مصابة بقيئ، تبعها حالة إغماء.



