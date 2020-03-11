Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيطرة على حريق سيارة نقل بالنزهة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الاربعاء علي حريق كبير شب بسيارة نقل بداخلها بضاعة جامبو في شارع شكري شفيق خلف فيلا.

وكشفت المعاينة أن الحريق اتلف جميع البضائع باالسيارة ولا توجد إصابات.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق سيارة نقل بها بضائع جامبو التابعة لدائرة قسم النزهه وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شارع شكري شفيق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معاينة حريق مصر حريق النزهة اخبار

أخبار تهمك

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

مدافع الأهلي يقدم أوراقه للحصول على العضوية

منذ ساعة و 27 دقيقة

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة مدوية في واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إخماد حريق شب داخل محل تجاري بعين شمس دون إصابات

السيطرة على حريق شب داخل منزل بالأزبكية دون إصابات

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في مصر القديمة

إخماد حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون إصابات

إخماد حريق داخل شقة سكنية بالهرم دون وقوع إصابات

إخماد حريق داخل شقة بالبساتين بدون اصابات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

03:11 م

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

01:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status