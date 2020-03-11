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نشرة حوادث "الفجر": القصة الكاملة لضبط المتهم بالتنمر على الشاب الصيني

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

"كان يعطس بشدة".. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة التنمر بالشاب الصيني
كشف مصدر أمني، عن تفاصيل جديدة في واقعة التنمر على الشاب الصيني أعلى الطريق الدائري، حيث أكد أن الشاب كان واقفا أمام أحد الفنادق الشهيرة بالمعادي لاستيقاف إحدى السيارات لنقله. 

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"بعد ضبط السائق".. تحريات للقبض على مصوري واقعة التنمر على الشاب الصيني
صرح مصدر أمني، بأن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم ألقت القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصيني أعلى دائري المعادي وذلك داخل منزله بمنطقة البساتين.

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تجديد حبس "عمرو إمام" بتهمة مشاركة الإخوان في تحقيق أغراضها
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

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موظف يدهس جاره أمام المارة في الشرقية.. والنيابة تأمر بحبسه
أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس موظف سابق بمحكمة الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ للاتهامه بقتل مسن أمام أعين المارة، لوجود خلافات مالية بينهما.

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١٠٠٠جنيه في الساعة.. سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين
تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط سيدة تدعى "شيماء. أ"، عشرينية العمر، لممارستها الدعارة بإحدى كافيهات جامعة الدول العربية بالمهندسين، بمقابل مادي ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

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معاينة حريق ناد صحي أسفر عن إصابة فتاتين بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل نادي صحي في منطقة النزهة، وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات الملحقه به. 

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حجز معارضة الفنان أحمد الفيشاوي للحكم لـ25 مارس
قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، حجز معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، وذلك في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لجلسة 25 مارس الجاري للنطق بالحكم.

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الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات.

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