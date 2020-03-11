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تعرف على اخر موعد لتقديم منح التفرغ للمبدعين المصريين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:53 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن فتح التقدم لمنح التفرغ للمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك  19 مارس الجاري

على أن يتقدم طالب المنحة بسيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه، مع تقديم تصور بخطته التفصيلية لمشروع تفرغه الإبداعي، على ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز، وألا يكون قد سبق نشره، وتُقدم الخطة مع السيرة الذاتية على أسطوانة مدمجة بصيغتي word والأعمال السابقة بصيغة PDF، أو صور لأغلفة الإصدارات، مع إرفاق طلب الحصول على المنحة الورقي وثلاث نسخ ورقية من أعماله السابقة.

وفي مجال الفن التشكيلي والخط العربي يجب إحضار التعريف والبيانات الخاصة بالفنان وأعماله السابقة على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام word مع النسخة الورقية، ويتقدم بثلاثة أعمال أنجزها في السنوات الأخيرة.

يجب أن يكون المتقدم للمنحة مصري الجنسية، ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية، وبالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة، ولا يعتد بالإجازات الخاصة، وتقدم الطلبات شخصيًا ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في الحصول على المنحة حتى  الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠ وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة بالعنوان: ٤٤ ش المساحة بالدقي.

وتقدم الطلبات في ملف خاص مستوفية كل الأوراق والمستندات المطلوبة.
يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية، وذلك لمدة عام يبدأ من ١ يوليو ٢٠٢٠.
ولا تقبل الطلبات لمن سبق حصوله على منحة تفرغ لمدة اربعة اعوام سواء متصلة أو منفصلة.

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