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بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:39 م
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منخفض التنين
منخفض التنين
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تصدر منخفض التنين "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورًا ومنشورات تفيد بتعرض جمهورية مصر العربية لإعصار "منخفض التنين".

منخفض التنين

ونفى خبراء الأرصاد الجوية، كل ما تم تداوله بشأن منخفض التنين بعد انتشار حالة من الترقب والخوف من المصريين ولاسيما بعد إعلان الحكومة المصرية عن أجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وحتى يوم السبت المقبل.

تحذيرات الأرصاد

 وحذرت هيئة الأرصاد من طقس غدًا الخميس، حيث تتوقع أن يكون الطقس غير مستقر، ملئ بالرياح والعواصف الشديدة والأتربة، ولاسيمًا المناطق الجنوبية من جمهورية مصر العربية.

بيان الأرصاد

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من يوم غد الخميس الـ12 وحتى الـ14 من الشهر نفسه.

الأحوال الجوية

وقالت الأرصاد: "تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة إعتباراً مـن يـوم غدا الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس".

سقوط أمطار وسيول

وتابعت:"تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء  ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد". 

رمال وعواصف وأتربة

واستطردت الهيئة: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس".
 

بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
بالصور.. خبراء الأرصاد يفجرون مفاجأة بشأن "منخفض التنين" الذي يُهدد مصر
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الكلمات المفتاحية

منخفض التنين طقس الخميس درجات الحرارة حالو الطقس إعصار التنين

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