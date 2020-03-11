تراجع مبيعات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 56%



أفاد تقرير اقتصادي، بأن شحنات الهواتف المحمولة المحلية في الصين، تراجعت 56% في (فبراير) على أساس سنوي وسط معاناة البلاد التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا (كوفيد - 19).



وانخفض عدد الطرز الجديدة، التي أصدرتها شركات تصنيع الهواتف الصينية 75 % تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى عشر وحدات، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتعاني الشركات المصنعة سواء متعددة الجنسيات أو المحلية خللا في سلاسل الإمداد بسبب تفشي فيروس كورونا.





ومنذ يناير، أغلقت المصانع في أنحاء الصين وجمدت البنية التحتية للنقل لمنع انتشار الفيروس.





وتعد الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم منذ عام 2012، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف جميع شحنات الهواتف الذكية العالمية، التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث "كاونتربوينت".





وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال (فبراير) الماضي، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وتراجع أسعار المنتجين (الجملة) بسبب تراجع الطلب نتيجة توقف عديد من المصانع عن العمل بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال الشهر الماضي 5.2 في المائة سنويا، مقابل 5.4% في (يناير) الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.





