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"المفوضية الأوروبية": نستخدم كل أدوات الدعم لمواجهة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول الاتحاد الـ27 عبر الفيديو أنّ المفوضيّة ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لها في سبيل دعم الاقتصادات الأوروبية المتضرّرة جرّاء وباء كورونا.

وقالت "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لضمان تخطّي الاقتصاد الأوروبي هذه العاصفة"، مشيرة إلى أنّ بين التدابير التي تعتزم المفوّضية اتّخاذها تقديم مساعدات حكومية للشركات المتعثّرة والتساهل في تطبيق "ميثاق النمو والاستقرار" وإمكان إنشاء صندوق مالي خاص ردا على الوباء
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