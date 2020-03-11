Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات لتلقي البلاغات في طقس الغد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال الايام المقبلة، موضحًا أن المحافظة لها خصوصية لكونها تشهد 18 نوة على مدار فصل الشتاء. 

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك نوة قوية اعتبارًا من الغد وحتى ظهر السبت المقبل، وتم الإعلان عن التدابير الوقائية، وأهمها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة استعدادًا لموجة الطقس السيء، والأرصاد يتوقع تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد اعتبارًا من الثامنة مساء اليوم وحتى ظهر السبت.

وتابع محافظ الإسكندرية، أننا وجهنا جميع الجهات التنفيذية في المحافظة برفع درجة الاستعداد سواء الإسعاف أو الكهرباء أو المياه والصرف الصحي، مشيرًا بأن مركز تجمعات المياه على مستوى المحافظة أصبحت معروفة، وتم نشر سيارات الصرف الصحي من الآن للتعامل مع مياه الأمطار، وتم تفريغ بيرات محطات الرفع، وتم التنسيق مع وزارة الري لتخفيض منسوب المصارف لاستيعاب مياه الأمطار، وتم إلغاء كافة الفاعليات والاحتفالات بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه ربنا يتم إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة اعتبارًا من الثامنة مساء اليوم مع بدء تساقط الأمطار ونشاط الرياح. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الإسكندرية الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مدافع الأهلي يقدم أوراقه للحصول على العضوية

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعتين

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

"قتيلان وسقوط عقارات وحرائق" حصيلة موجة الطقس السيئ (صور)

"غضب الطبيعة وقسوة الشتاء".. تفاصيل الأمطار الرعدية والعواصف والرياح التي ضربت محافظات الجمهورية (صور)

بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)

ميناء الإسكندرية: لا تأثير لسقوط الأمطار على حركة السفن والبضائع

أمطار غزيرة وبرق ورعد.. تفاصيل سوء الأحوال الجوية خلال أسبوع بالغربية (صور)

أمطار غزيرة ورياح شديدة على الإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

03:11 م

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

02:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status