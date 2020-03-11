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محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات لتلقي البلاغات في طقس الغد
الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:36 م
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رقية جمال
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كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال الايام المقبلة، موضحًا أن المحافظة لها خصوصية لكونها تشهد 18 نوة على مدار فصل الشتاء.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك نوة قوية اعتبارًا من الغد وحتى ظهر السبت المقبل، وتم الإعلان عن التدابير الوقائية، وأهمها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة استعدادًا لموجة الطقس السيء، والأرصاد يتوقع تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد اعتبارًا من الثامنة مساء اليوم وحتى ظهر السبت.
وتابع محافظ الإسكندرية، أننا وجهنا جميع الجهات التنفيذية في المحافظة برفع درجة الاستعداد سواء الإسعاف أو الكهرباء أو المياه والصرف الصحي، مشيرًا بأن مركز تجمعات المياه على مستوى المحافظة أصبحت معروفة، وتم نشر سيارات الصرف الصحي من الآن للتعامل مع مياه الأمطار، وتم تفريغ بيرات محطات الرفع، وتم التنسيق مع وزارة الري لتخفيض منسوب المصارف لاستيعاب مياه الأمطار، وتم إلغاء كافة الفاعليات والاحتفالات بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه ربنا يتم إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة اعتبارًا من الثامنة مساء اليوم مع بدء تساقط الأمطار ونشاط الرياح.
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