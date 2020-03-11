محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات لتلقي البلاغات في طقس الغد

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال الايام المقبلة، موضحًا أن المحافظة لها خصوصية لكونها تشهد 18 نوة على مدار فصل الشتاء.





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك نوة قوية اعتبارًا من الغد وحتى ظهر السبت المقبل، وتم الإعلان عن التدابير الوقائية، وأهمها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة استعدادًا لموجة الطقس السيء، والأرصاد يتوقع تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد اعتبارًا من الثامنة مساء اليوم وحتى ظهر السبت.



