"بعد ضبط السائق".. تحريات للقبض على مصوري واقعة التنمر على الشاب الصيني

صرح مصدر أمني، بأن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم ألقت القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصيني أعلى دائري المعادي وذلك داخل منزله بمنطقة البساتين.

وكما تجري مباحث القاهرة، تحريات مكثفة للقبض على الشابين اللذين قاما بتصوير فيديو واقعة التنمر على الشاب الصيني.





وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو مصور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد مضايقة السائق لشاب صيني.



