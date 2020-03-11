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مدافع الأهلي يقدم أوراقه للحصول على العضوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:28 م
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رامي ربيعة
رامي ربيعة
علي نبوي
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تقدم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالأرواق المطلوبة للحصول على عضوية النادي، وذلك خلال مقابلة جرت معه أمس في إجتماع اللجنة الذي عقد بمقر النادي بالجزيرة.

والتقى طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، بربيعة، للإطلاع على الأوراق المطلوبة لاستيفاء شروط العضوية الجديدة، للانضمام لعائلة الأهلي.

وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا كثيفا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، للإستفادة من الطفرة الإنشائية الهائلة في جميع الأفرع، قبل الزيادة التي تطبق بشكل رسمي بداية من شهر أبريل المقبل، حيث ترتفع العضوية العامة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وكثفت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة ابراهيم الكفراوي وعضوية طارق قنديل، عضوي مجلس الإدارة، جلساتهم بمقر النادي بالجزيرة لإستقبال الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي " العضوية العامة، وعضوية الفروع"، قبل الزيادة المقرر لها أول أبريل المقبل.

ويشهد النادي طفرة انشائية هائلة في جميع الأفرع بما يلبي طموحات وأعضاء النادي ويتاسب مع رغبتهم ويلبي احتياجاتهم إلى جانب أماكن النادي الأهلي وأفرعه التي تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.

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نادي الاهلي رامي ربيعة الاهلي اخبار الاهلي

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