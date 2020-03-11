وكيل الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيا لبحث سبل التعاون العلمي والثقافي

استقبل صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا من دولة ماليزيا برئاسة الدكتور داتوق محمد فخر الدين، رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بماليزيا، لاستكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم بماليزيا.



