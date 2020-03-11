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الأسهم السعودية تتراجع بنسبة 3.9% خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم السعودية خلال تداولاتها قبيل الإغلاق بنحو 3.9 في المائة، بعدما بدأت تعاملاتها مرتفعة 1 في المائة، حيث تأثرت بتراجع أسعار النفط التي هبطت اليوم 3 في المائة.

وتراجعت غالبية الأسهم القيادية بصدارة أسهم "ارامكو" التي هبطت 5.6 في المائة، ونحو 3 في المائة لمصرف الراجحي و 3.6 في المائة من التراجعات لسهم "سابك".

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت تلقيها توجيه من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يحدد من قبل الدولة وفقا لنظام المواد الهيدروكربونية.

 وحول بقية الأسهم فقد تراجعت 6 شركات بالنسبة الدنيا بصدارة أسهم أسمنت المدينة واسمنت أم القرى، فيما تراجعت أسهم 23 شركة بأكثر من 7 في المائة.

وتراجع المؤشر العام بنحو 264 نقطة او ما يعادل 3.9 في المائة، حيث يتداول المؤشر عند مستوى 6494 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 5.3 مليار ريال، تم تداولاها على نحو 236.8 مليون سهم، وبعدد 235 ألف صفقة.

من جهة أخرى هبط المؤشر نيكي الياباني 2.3 في المائة إلى 19416 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهرا وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح، وذلك مع تخوف المستثمرين حيال أثر التفشي السريع لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
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