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رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:28 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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ناقش الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير المراجعة النهائية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وفقًا لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي بكلية التربية، وذلك خلال اجتماعه مع الأستاذ الدكتور محمد فاروق عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء لجان المعايير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وذلك اليوم الأربعاء.

وأشاد الدكتور أحمد جابر، بالمجهود الذي بذله فريق العمل بالكلية من أجل أن تتوافق كل قطاعات الكلية المختلفة مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودعا فريق العمل لمواصلة بذل الجهد حتى حصول الكلية على الاعتماد.

وناقش الدكتور محمد عيسى، بعض التوصيات الواردة بتقرير اللجنة مع رؤساء لجان المعايير بالكلية، مثنيًا على الجهود التي بذلتها لجان المعايير المختلفة والتي ضمت 12 لجنة تشمل كل قطاعات الكلية التعليمية والبحثية والإدارية والمالية.
رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية
رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية
رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية
رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية
رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية
رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات "القومية لضمان جودة التعليم" بكلية التربية
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الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة الفيوم القومية لضمان التعليم الفجر

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