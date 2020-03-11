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موعد مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:22 م
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الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة
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مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري المصري

مباراة الاهلى اليوم  | يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأربعاء، في ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.

موعد مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري 
ستُقام مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري
وسيتم إذاعة مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري حصريًا على قناة "أون تايم سبورتس إتش دي - ON Time Sports HD" الرياضية.

حكم مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري
ويدير مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري تحكيميًا محمد عادل وأحمد حسام طه ورجب محمد، وجلال أحمد حكمًا رابعًا، وخالد جمال حكم الفيديو، وإبراهيم محجوب مساعد حكم الفيديو.

مباراة الاهلى اليوم ضد سموحة في الدوري (التشكيل المتوقع)

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامى ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ومن المتوقع أن يبدأ سموحة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: كريم يحيي - محمد كوفي - رجب نبيل - أحمد فتوح.

خط الوسط: يوسف ديوب - ناصر ماهر - محمد نادي - محمود حليمو.

خط الهجوم: حسام حسن - محمد طلعت.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري منفردًا بتحقيق العلامة الكاملة برصيد 42 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

يطمح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لكسر رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر في عدد مرات الفوز مع بالدوري، للابتعاد بصدارة الترتيب عن أقرب المنافسين، وحسم لقب الدوري مبكرًا.
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