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بتكلفة 17 مليون جنيه.. إنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق في قنا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:23 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمهندسة أمل حنفي رئيس مركز معلومات شبكات محافظة القاهرة، لبحث تفعيل برتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات متكامل لشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، بتكلفة مبدئية تقدر بـ17 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أهمية إنشاء مركز معلومات متخصص للمرافق، حيث أنه يساعد في إمداد متخذي القرار بالمحافظة والمكاتب الاستشارية والهندسية بالبيانات والمعلومات الدقيقة عن أعمال البنية التحتية من خلال عمل خرائط توضح مسارها وأعماقها ونوعية المادة المصنوعة منها.

وأوضح: أن ذلك بهدف معاونة الشركات في تنفيذ أعمالها دون حدوث أي تلفيات أو تدمير لها وضمان استمرارية عملها بكفاءة في خدمة المواطنين، كما أنه سيكون بمثابة المرجع الرئيسي في حل أية مشكلات أو أزمات قد تطرأ على البنية التحتية، ما يؤدي إلى سرعة التعامل معها والسيطرة عليها والحد من مخاطرها.

من جانبها، ذكرت المهندسة أمل حنفي، أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني للمركز عن طريق نقل الخبرات وتدريب فريق عمل قادر على أن يقدم الخدمات المنوطة بالمركز علىأحسن وجه.

ولفتت إلى أن نظام العمل داخل المركز يقوم على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال المرافق من خلال الكشف عنها بواسطة أجهزة متقدمة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لها، وعمل قاعدة بيانات لجميع المرافق وعناصر البنية الأساسية "تحتية وفوقية" مع التحديث المستمر لها ووضعها في صورة مساحية دقيقة على خرائط رقمية او ورقية.
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الكلمات المفتاحية

مركز معلومات محافظ قنا قنا بوابة الفجر الفجر

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