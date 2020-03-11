إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 77 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 77 حالة، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وقد قررت السلطات الإسرائيلية، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خوفًا من انتشار فيروس "كورونا".

واتخذ الجيش الإسرائيلي، إجراءات احترازية، لمنع تفشي فيروس "كورونا" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.

وظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في البداية في مدينة ووهان بالصين، ثم انتشر إلى العديد من دول العالم، وقتل الآلاف وأصاب أكثر من مائة ألف شخص حتى الآن في عشرات الدول.