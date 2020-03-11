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مستجدات واقعة التنمر بالشاب الصيني.. اعتذارات وتحركات أمنية
الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:19 م
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أحمد القاسم
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مازالت واقعة التنمر بالشاب الصيني على أحد كباري القاهرة، لم تنتهي حتى الآن، بعدما تحرك المواطنين للاعتذار للشاب، بجانب الإجراءات الأمنية التي بدأت تتخذها الأجهزة الشرطية.
البداية عندما ذهب سائق أوبر لمواطن طلب سيارة من المعادي ففوجئ بأنه صيني ومنها بدأ "التنمر" بعدم قبول السائق لتواجده في السيارة، وبعد أن تواجد السائق وسط السيارات استمر المجاورين لها بالتنمر بالصيني مرددين "كورونا كورونا".
وسخر أحد السائقين المصريين الذين على الطريق من الصيني، والسائق الفزع الذي راح يدفن أنفه في منديل صحي، وقال له غارقا في نوبة ضحك: ألقى به من السيارة، من المؤكد أنه نقل إليك الفيروس.
ونزل السائق على الطريق الدائري وسحب مفتاح العربية وتركها لينزل الصيني من سيارته، محاولًا وجود أي وسيلة مواصلات أخرى تنقله للمكان الذي يريده.
اعتذار وورود من المصريين
في لافتة إنسانية تقدم عدد من الشباب المصريين بمقابلة الشاب، وقدموا له الورود واعتذروا له عن التصرف المهين الذي قام به عدد من الشباب من خلال فيديو بثوه على مواقع التواصل الإجتماعي.
كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب فيروس كورونا، مشيرة أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معًا من أجل مكافحة الفيروس القاتل.
ونشرت فيحاء وانج، فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وعلقت قائلة: "مساء الخير أصدقائي الأعزاء.. التقيت مع الشاب الصينى الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة فى الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".
ووجهت فيحاء رسالتها قائلة: "ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء في مصر بلدي الثاني.. معا ضد كورونا لا للعنصرية".
القبض على السائق
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على الشاب الصيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي.
ودلت التحريات الأولية للواقعة، أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التي حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
جهود أمنية موسعة
ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم للقبض على باقي المتهمين، وأظهرت التحريات، أن الشابين قاموا بتصوير الواقعة واستهزأوا بالشاب، وطالبوا من السائق أن ينزله بالقوة من السيارة، ثم قاموا بتصوير الشاب عقب محاولة الحصول على سيارة، ثم قاموا بنشر الفيديو على مواقع السوشيال ميديا.
وتمكن رجال مباحث القاهرة من تحديد هوية الشابين وجاري ضبطهما وتقديمهما إلى النيابة.
ودلت التحريات، أن السائق المتهم أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، حيث كان السائق يقوم بنقله من محل أقامته بأحد فنادق المعادي إلى منطقة العباسية، ولاحظ السائق قيام المجني عليه بالسعال بشدة فقام بإنزاله أعلى دائرى المعادي، وبعدها توجه إلى منزله إلى منطقة مصر القديمة حتى تم ضبطه، ويخضع حاليا لحجر صحي بأحد مستشفيات العباسية.
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