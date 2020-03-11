مستجدات واقعة التنمر بالشاب الصيني.. اعتذارات وتحركات أمنية

مازالت واقعة التنمر بالشاب الصيني على أحد كباري القاهرة، لم تنتهي حتى الآن، بعدما تحرك المواطنين للاعتذار للشاب، بجانب الإجراءات الأمنية التي بدأت تتخذها الأجهزة الشرطية.





البداية عندما ذهب سائق أوبر لمواطن طلب سيارة من المعادي ففوجئ بأنه صيني ومنها بدأ "التنمر" بعدم قبول السائق لتواجده في السيارة، وبعد أن تواجد السائق وسط السيارات استمر المجاورين لها بالتنمر بالصيني مرددين "كورونا كورونا".





وسخر أحد السائقين المصريين الذين على الطريق من الصيني، والسائق الفزع الذي راح يدفن أنفه في منديل صحي، وقال له غارقا في نوبة ضحك: ألقى به من السيارة، من المؤكد أنه نقل إليك الفيروس.





ونزل السائق على الطريق الدائري وسحب مفتاح العربية وتركها لينزل الصيني من سيارته، محاولًا وجود أي وسيلة مواصلات أخرى تنقله للمكان الذي يريده.

اعتذار وورود من المصريين في لافتة إنسانية تقدم عدد من الشباب المصريين بمقابلة الشاب، وقدموا له الورود واعتذروا له عن التصرف المهين الذي قام به عدد من الشباب من خلال فيديو بثوه على مواقع التواصل الإجتماعي.



كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب فيروس كورونا، مشيرة أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معًا من أجل مكافحة الفيروس القاتل.



