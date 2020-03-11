الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

نفت إيمان شاكر مدير إدارة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن البلاد ستتعرض لإعصار غدا الخميس، وأطلقوا عليه اسم منخفض التنين، معلنة أنه مجرد شائعة.

وأكدت شاكر، في تصريحات صحفية، أن البلاد ستتعرض غدا لمو جة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والمنخفض القادم على مصر هو متعمق بقيم ضغط جوي منخفض يؤثر برياح نشطة وعواصف ترابية خاصة على جنوب البلاد.