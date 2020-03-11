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محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:17 م
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محمد منير من حفل ريدبل سر الكينج
محمد منير من حفل "ريدبل سر الكينج"
سعد نبيل
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احيا الكينج محمد منير، حفله الذي نظم بجزيرة "امكاتو"، تحت عنوان "ريدبل سر الكينج"، وسط حضور ما يقرب من 200 فرد، والذي فازو بحل لعز مسابقه الحفل.


وقدم "الكينج"، ديو بمشاركة عادل الطويل، بعنوان "Eine Welt eine Heimat"،  وهو عمل الماني عربي، وتشير إلى أن العالم عبارة عن منزل كبير، وان الشر جميعهم اخوه تحت سقف واحد.


وفي سياق متصل، تحدث الكينج محمد منير، مع عادل الطويل، عن رؤيته الفنية بمصر، مؤكد على امنتيته قضاء اوقاته بمصر، فضلًا عن وجود اماكن لا تحتوي سوا على مزيكا وفن فقط.


فيما استكمل "الكينج"، الحفل بتقديم باقة من ألمع أغانيه التي يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، وغيرها من أشهر أغانيه.

محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)
محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)
محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)
محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)
محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)
محمد منير يشعل حماس الجمهور مع عادل الطويل في حفل "ريدبل سر الكينج" (صور)
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