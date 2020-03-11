بعد فحص الكورونا.. مبابي يزين قائمة سان جيرمان لمواجهة دورتموند بدوري الأبطال

أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي توماس توخيل، عن القائمة لمواجهة فريق بروسيا دورتموند الألماني، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.





وتواجد النجم الفرنسي كليان مبابي، في القائمة المعلنة بعد خضوعه لفحص طبي مساء أمس الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا وأظهرت النتائج سلبية.





ومن جانل آخرغاب عن شهدت القائمة باريس سان جيرمان قائد الفريق تياجو سيلفا، والإيطالي ماركو فيراتي.





وتضمنت القائمة الأسماء التالية:





في حراسة المرمى: كيلور نافاس، سيرخيو ريكو، مارسين بولكا.





في خط الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، خوان برنات، عبد الله ديالو، نيانزو كواسي،لايفن كورزاوا.





في خط الوسط: كيرير تيلو، ليوناردو باراديس، ماركينيوس، إدريسا جاي.





في خط الهجوم: أنخيل دي ماريا ، نيمار جونيور،كليان مبابي، إديسون كافاني، ماورو إيكاردي،بابلو سارابيا، جوليان دراكسلر.