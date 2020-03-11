محافظ الفيوم يكلف بتكثيف الحملات التوعوية بشأن كورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية التربية والتعليم، اليوم، للتأكيد على تكثيف الحملات التوعوية للطلاب بمختلف المدارس بأساليب الوقاية من العدوى، للوقاية من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة شدد على توعية الطلاب بالمدارس بآليات الوقاية من العدوى وأساليب مكافحتها، وناقش مسئولي المديرية حول مطالبهم واحتياجاتهم لدراستها للعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لهم، لافتًا إلى أهمية التنسيق المتبادل بين مديرية التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات الصلة، ممثلة في الصحة، والأوقاف، والأزهر، ورجال الكنيسة، والشباب والرياضة، ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ الندوات التثقيفية، والحملات التوعوية، لتعريف الطلاب بالأساليب الصحيحة للوقاية من العدوى.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية وسمة الشعوب المتقدمة ورمز نهضة الأمم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة الاستعداد المسبق بالمدارس من خلال حملات التوعية بأهمية النظافة وأساليب مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الطلاب.





ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن تلك الزيارات والجولات التفقدية تأتي ضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات الميدانية المفاجئة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لكافة الفئات من المواطنين.





وفي السياق نفسه، كشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لتنفيذ برامج مكافحة العدوى والاحتياطات القياسية لها، طبقًا للدليل القومي لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، لافتًا إلى إصدار المحافظ تعميمًا، بضرورة تكثيف التدريب ونشر سياسات التنظيف والتطهير للبيئة المحيطة، منعًا لانتشار العدوى بكافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بشتى أنحاء المحافظة.



