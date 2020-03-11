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تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق ومؤشرها الرئيسي ينخفض 0.05%

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:50 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات  مع إتجاه المصريين نحو إقتناص الفرص بمشتريات سجلت بـحوالي 2.2 مليار جنيه ونشاط على الاسهم المضاربية و اسهم الشركات التى بدأت فى شراء اسهم خزينة .

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 599.7 مليار جنيه.
 

مؤشرات البورصة المصرية 
  
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1194.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 1096.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 202.7 مليون ورقة مالية بقيمة 717.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت  تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية 69.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.3%، والعرب على 2.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.9%.
 
ومال صافى تعاملات  المصريين  للشراء  2.2 مليار جنيه، وإتجهت تعاملات الأجانب والعرب ناحية البيع بحوالي 2.2 مليار جنيه و86.7 مليون جنيه .
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