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عاجل.. بيان من الاتحاد الإسباني حول تأجيل الليجا ودوري الأبطال

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:49 م
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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
وكالات
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أوصى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل مباريات الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وأصدر الاتحاد بيانًا عن تأجيل الليجا قال فيه: "ننصح كل الاتحادات في إسبانيا بدعم هذا الإجراء.. ندعو رابطة كرة قدم المحترفين ولجنة كرة قدم الصالات واتحادات لاعبي كرة الصالات بالانضمام إلى لجنة متابعة الاتحاد الملكي".

 

وأضاف في بيانه "كل مسابقات إسبانيا يجب أن تتوقف سواء للرجال أو النساء خلال الأسبوعين المقبلين، ونرغب في أن نقدم مقترحا لتبني سلسلة من المعايير للموقف الحالي".

 

وتابع: "هذا القرار من الاتحاد الملكي لضمان الصحة ونزاهة المسابقات، ووجدنا أنه من المستحيل أن تلعب مباريات كرة القدم وتقام التدريبات في مدن بعينها أو مناطق في نطاق دولتنا، وجدت لجنة المراقبة التي أوصيناها بمتابعة الوضع، أنه من الضروري هذا الصباح أن نتخذ إجراء التأجيل.. كل مباريات كرة القدم في الدولة من أي نوع سواء احترافية أو لا أو كرة صالات، ستتوقف لمدة أسبوعين".

 

وواصل: "ومن يرغب في اللعب عليه تقديم كافة الضمانات التي تتضمن الصحة العامة ونزاهة المنافسة وبالاتفاق مع السلطات المعنية، ومن لم يفعل فالمسابقات ستتوقف لأسبوعين وسيتم دعوة رابطة كرة القدم للمحترفين للانضمام للجنة لمتابعة التطورات الخاصة بالحالة الحالية، وكذلك مع اللجنة التشريعية، وكذلك سيتم تشكيل لجان لمتابعة الموقف، لكي نكون مستعدين لأي سيناريو بخصوص الكرة الإسبانية".

 

 

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