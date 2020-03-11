بعد وباء كورونا.. الأقصر تنتظر "التنين" وظهور أولى علاماته

لم تمر أيام قليلة على صدمة أهالي محافظة الأقصر، من ظهور إصابات بفيروس كورونا المتجدد، لتثار مخاوفهم من حدوث اضطرابات أخرى خلال الساعات القادمة، خاصة بعد ظهور علامات قدوم "التنين".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، عن اكتشاف 12 شخصًا حاملين لفيروس كورونا، على متن إحدى الفنادق العائمة، مما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات وقائية بإغلاق عدد من المنشئات السياحية، وإجراء الفحص الطبي الشامل على جميع العاملين بها.





وغطت سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، سحبًا كثيفة، حجبت أشعة الشمس عن الظهور بالأرض، ما ينبأ بقدوم عاصفة التنين، كما رفعت سلطات المحافظة حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة أية أخطار.



