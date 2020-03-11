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بعد وباء كورونا.. الأقصر تنتظر "التنين" وظهور أولى علاماته
الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:10 م
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طاهر الحساني
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لم تمر أيام قليلة على صدمة أهالي محافظة الأقصر، من ظهور إصابات بفيروس كورونا المتجدد، لتثار مخاوفهم من حدوث اضطرابات أخرى خلال الساعات القادمة، خاصة بعد ظهور علامات قدوم "التنين".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، عن اكتشاف 12 شخصًا حاملين لفيروس كورونا، على متن إحدى الفنادق العائمة، مما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات وقائية بإغلاق عدد من المنشئات السياحية، وإجراء الفحص الطبي الشامل على جميع العاملين بها.
وغطت سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، سحبًا كثيفة، حجبت أشعة الشمس عن الظهور بالأرض، ما ينبأ بقدوم عاصفة التنين، كما رفعت سلطات المحافظة حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة أية أخطار.
وأوضح محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أنه سيتم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.
وأضاف: أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.
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