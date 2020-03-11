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إسبانيا تسجل 10 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في مدريد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:07 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في منطقة مدريد بإسبانيا، اليوم الأربعاء،10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.

 

ورتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كرونا المؤكدة اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء.

 

وبحسب صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاما، ومعظمهم من الرجال.

 

وأعلن البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل، بعد إصابة نائب بفيروس كورونا.

 

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الكلمات المفتاحية

مدريد فيروس كورونا إسبانيا 10 حالات وفاة

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