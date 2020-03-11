"الإعلام": اجتماع الوزراء عن طقس الغد مكاشفة للحقيقة والواقع

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن المؤتمر المنعقد بمجلس الوزراء للحديث حول سوء الأحوال الجوية، مكاشفة للحقيقة والواقع الموجود.





وأضاف "هيكل"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، للمواطنين: "إن شاء الله ميكونش في مشاكل كبيرة وأنتو كمواطنين هتساعدوا في دا".



