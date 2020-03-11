Advertisements
"الإعلام": اجتماع الوزراء عن طقس الغد مكاشفة للحقيقة والواقع
الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:06 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن المؤتمر المنعقد بمجلس الوزراء للحديث حول سوء الأحوال الجوية، مكاشفة للحقيقة والواقع الموجود.
وأضاف "هيكل"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، للمواطنين: "إن شاء الله ميكونش في مشاكل كبيرة وأنتو كمواطنين هتساعدوا في دا".
وتابع وزير الإعلام، إن منح الموظفين إجازة وتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية غدًا، يهدف لتقليل التحركات؛ حتى نتمكن من التحرك حالة كان هناك حالة طوارئ، مناشدًا المواطنين بعدم التحرك إلا للضرورة القصوى على الطرق والمحاور الرئيسية.
Advertisements