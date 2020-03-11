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تراجع حاد لأسهم أرامكو بعد انخفاض أسعار النفط

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
رويترز
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تراجعت أسهم أرامكو السعودية تراجعا حادا بعد ظهر اليوم الأربعاء، متجاوبة مع انخفاض بنسبة 1% في أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية خططا لتعزيز طاقة إنتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات.

وكانت أسهم أرامكو متداولة عند 29.70 ريال سعودي (7.91 دولار)، بانخفاض 4.7 % عن إغلاقها السابق، وأقل بكثير من سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا، والذي قُدرت قيمة الشركة على أساسه بنحو 1.7 تريليون دولار عند إدراجها في ديسمبر.

 

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