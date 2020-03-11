Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق الدورة الرابعة لمدربات كرة القدم النسائية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

انطلقت صباح اليوم الدورة الرابعة لمدربات كرة القدم النسائية والتي ينظمها الاتحاد النرويجي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد .

 

وتجمعت صباح اليوم 24 دارسة في مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبري وفي حضور هيبت رشيد مستشار الاتحاد النرويجي والمحاضرتان انا بيلارود وهيلن فوجا ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر  وراما جويلي نجمة منتخب مصر السابقة.

 

وبدا اليوم بمجموعة محاضرات نظرية في حضور عبد الحق ومحمود سعد ثم نالت الدارسات قسط من الراحة قبل خوض التدريبات العملية فوق المستطيل الأخضر .

 

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق والدكتور محمود سعد بتوفير أحدي الصالات المغطاة القريبة من مقر الإقامة لخوض التدريبات غدا الخميس تحسبا لسوء الأحوال الجوية .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعة و 22 دقيقة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ 38 دقيقة

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعتين

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

02:47 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status