ندوة بـ"دار علوم الفيوم" حول الوقاية من فيروس كورونا

عقدت كلية دار العلوم في جامعة الفيوم، بالتعاون مع المعهد الفني للتمريض، ندوة اليوم الأربعاء، بعنوان التعريف بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية لمنع انتشاره، بحضور الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فاطمة علي عز الرجال مدير المعهد الفني للتمريض ومدرس صحة المجتمع بكلية التمريض وعدد كبير من طلاب وطالبات كلية دار العلوم والمعهد الفني للتمريض.





قال الدكتور محسن محمد: إن الندوة تأتي تأكيدًا على حرص جامعة الفيوم على تنمية الثقافة الوقائية لدى الطلاب في ظل المستجدات العالمية الخاصة بفيروس كورونا ومعرفة أعراضه وطرق الحماية والوقاية منه.





ومن جانبها استعرضت الدكتورة فاطمة عز الرجال أعراض ظهور الفيروس والتى تأتى عن طريق العدوى المباشرة بالتلامس أو السعال أو الرزاز الخارج من فم الشخص المصاب وكذلك الأطعمة الملوثة مضيفة أن أعراض الإصابة تشمل الحرارة المرتفعة والحمى والإحساس بضيق التنفس الحاد وآلام في المعدة وحمرة وحرقان بالوجه.



