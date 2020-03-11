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مرصد الأزهر: الاحتلال الصهيوني يستهين بإنسانية الفلسطينيين دون مساءلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
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أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية، صباح اليوم الأربعاء، جبل «العرمة» شرق بلدة «بيتا» الواقعة جنوب مدينة «نابلس» بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد طفل (15 عامًا) متأثرًا بإصابة رصاصة متفجرة في الرأس، بالإضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.

وأكد المرصد، أن الاحتلال الصهيوني يمارس جرائمه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويستبيح -في سبيل الوصول إلى أهدافه الخبيثة- أرواح ودماء الفلسطينيين، ويستهين بإنسانيتهم دون اكتراث لقانون أو تحسُّب لمساءلة.

ولفت المرصد، إلى أن الاحتلال يسعى إلى الإبادة الجغرافية للفلسطينيين أصحاب الحق والأرض، من خلال سياسات الترحيل والاستيطان التي تتم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مطالبًا بضرورة وضع حد لتلك الجرائم العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
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الكلمات المفتاحية

مرصد الأزهر فلسطين جبل العرمة الاحتلال الصهيوني

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