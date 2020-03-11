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تعليمات لمختلف الإدارات التونسية توقيا من 'الكورونا'

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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في إطار الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة و السلط المختصة، وتوقيا من انتشار فيروس كورونا، أصدرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، منشورا للوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلق باتخاذ الإحتياطات اللازمة بالهياكل العمومية.

وأضاف المنشور، أنه يتعيّن على المصالح والمؤسسات العمومية والعاملين بها، التقيّد بالتدابير اللازمة :

* غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم أو تنظيفهما بالمطهر الكحولي عند الاقتضاء مع تجنب لمس العينين والأنف والفم.

* استعمال منديل ورقي عند العطس أو السعال ورميه مباشرة في سلّة المهملات.

* إيلاء العناية اللازمة لنظافة المقرات الإدارية ودعوة المصالح المعنية لتوفير المواد والمعدات الضرورية للتنظيف والتطهير، علما وأن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بصدد تصنيع المطهر بالكميات الكافية على أن تتولى الهياكل المعنية التزوّد منها حسب الحاجة.

* ضرورة اتباع الأعوان الإجراءات الوقائية الضرورية عند التعامل مع أشخاص لهم أعراض نزلات البرد والسعال أو وافدين من البلدان التي انتشر فيها المرض.

* دعوة المتعاملين مع الإدارة إلى ترك مسافة متر واحد بينهم وبين الموظف المعني بتقديم الخدمة في صورة عدم توفر حواجز بلورية بالشبابيك المسدية للخدمات.

* في حال وجود اكتظاظ أو ضيق الفضاءات المخصصة لاستقبال العموم، يتعيّن الحفاظ على مسافة متر على الأقل أو رسم خطوط بالأرضية، لا يتم تجاوزها إلاّ عند الانتهاء من إسداء الخدمة إلى المواطن السابق.
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