تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع الانتاج الحربي لتنفيذ مشروعات تنموية

استقبل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اللواء دكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة هليوبولس للصناعات الكيماوية بمصنع81 الحربي والوفد المرافق له.





وتناول اللقاء استعراض ومناقشة أوجه التعاون والدعم الذي يمكن تقديمة لمحافظة الدقهلية من خلال وزارة الانتاج الحربي، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها ملف تحسين البيئة، والتخلص من النفايات الخطرة بالطرق التكنولوجية الحديثة على مستوى المحافظة.





كما استعرض اللقاء مقترحات الدعم في مشروعات التجميل والتطوير وأعمال الدهانات للمنشآت والميادين بالدهانات المقاومة للبكتريا والفطريات وتوفير المواد المطهرة للبيئة، وكذلك أعمال تجهيز الأندية والإستادات الرياضية بأحدث الوسائل المتطورة.





وأكد المحافظ على حرصة الكامل على الاستفاده من الامكانيات الهائلة لمصانع وزارة الانتاج الحربي لما تتمتع به من تميز في مخرجات الانتاج بمصانعها والجدية والتزام التي تتصف المؤسسه العسكرية على مدار تاريخها الطويل وما تقدمة لشعب مصر العظيم.



