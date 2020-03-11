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مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:47 م
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مباراة برشلونة ونابولي
مباراة برشلونة ونابولي
الفجر الرياضي
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باتت مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو مهددة بالإلغاء رغم إعلان إقامتها بدون جمهور.

 

وقررت السلطات الإيطالية منع كل الفرق الإيطالية من السفر خارج إيطاليا في هذا التوقيت بسبب تفشي فيروس كورونا لتصبح المباراة في طريقها إلى الإلغاء.

 

وذكر نادي روما في بيان له أن السلطات منعته من السفر إلى إشبيلية لمواجهته في الدوري الأوروبي وكذلك باقي الأندية الإيطالية.

 

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الكلمات المفتاحية

نابولي كورونا فيروس كورونا برشلونة

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